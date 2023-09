Inondazioni in Grecia | la tempesta Daniel uccide dieci persone – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il bilancio accertato delle vittime del maltempo per lache ha colpito laè dimorti. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile Vassilis Kikilias durante un briefing sull’emergenza, specificando che risultano anche quattro dispersi nella zona di Volos e Pelion. In questoil sorvolo di Karditsa, nella regione della Tessaglia, città con 57.089 abitanti. Il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha raggiunto la città di Karditsa per compiere un sopralluogo nelle zone della Tessaglia. Mitsotakis ha incontrato, nello stadio comunale, alcuni abitanti evacuati dai villaggi circostanti e ha poi sorvolato in elicottero le zone alluvionate. In molti casi, come riporta il sito di Kathimerini, anche le unità delle forze speciali dell’esercito non sono riuscite a ...