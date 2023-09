...il bottino pieno nella gara promossa dal San Damiano Rally Club che entra a far parte della... Domenica sono invece in programma sei prove speciali (due da ripetere tre volte.) Sicon la "...Domenica 10 settembre alle 15il campionato nazionale di Serie D, girone E. Impegno in casa per l'Orvietana che riceve come ... l'esito del primo turno diItalia: entrambe hanno pareggiato ...MONDIALI 2026, QUALIFICAZIONI SUDAMERICA: RISULTATI E CLASSIFICHE Vittoria di misura anche per la Colombia , chela sua avventura verso la prossimadel Mondo battendo per 1 - 0 il ...

Inizia la Coppa del Mondo di rugby, in un anno importante Il Post

La decima edizione inizia stasera con Francia-Nuova Zelanda, a 200 anni dalla mitica corsa dello studente William Webb Ellis ...La perla, o regina come molti la defiiscono, delle Dolomiti, in provincia di Belluno, nei mesi autunnali brilla di luce e colori che in nessun periodo ...