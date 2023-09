Infortunio Giroud | ci sarà nel derby? La risposta del calciatore del Milan

(Di venerdì 8 settembre 2023) Olivierha iniziato alla grande la stagione 2023-2024 in maglia rossonera. Il bomber francese ha messo insieme 4 reti, più di quanto fatto nelle prime due stagioni in rossonero (sommate) nello stesso arco di partite. Numeri che hanno contribuito in maniera importante ai 9 punti raccolti dalnelle prime 3 partite della nuova stagione. Per questi e tanti altri motivi, i tifosi rossoneri hanno tremato ieri quando hanno visto Oliviersostituito, al 25? del primo tempo di Francia-Irlanda, a causa di un problema alla caviglia. L’attaccante ha appoggiato male il piede sentendo un forte dolore che gli ha impedito di proseguire il match. ParlaCon ilcontro l’Inter alle porte, l’eventuale assenza dipotrebbe essere un bel guaio in casa rossonera. ...

Segna l'interista Thuram, ko il milanista. Risponde l'Olanda che liquida 3 - 0 la Grecia. Una doppietta di Lewandowski tiene in corsa la Polonia nel 2 - 0 alle Far Oer. In 2' l'Ungheria ...Le reazioni social dei tifosi rossoneri dopo l'di. L'diin Francia - Irlanda.è stato costretto a uscire dopo soli 24 minuti di gioco a causa di un ...Olivierha voluto rassicurare tutti i tifosi del Milan riguardo alle sue condizioni dopo l'uscita anzitempo contro l'Irlanda Olivierha voluto rassicurare tutti i tifosi del Milan riguardo alle sue condizioni dopo l'uscita anzitempo contro l'Irlanda. Le sue dichiarazioni dopo il colpo alla caviglia subito a La Gazzetta dello ...

Milan, infortunio Giroud. Il francese rassicura: 'Per il derby penso di farcela'. Le news Sky Sport

Infortunio Giroud, Milan preoccupato in vista del derby contro l'Inter: il calciatore francese commenta le proprie condizioni ...Dai primi riscontri il problema alla caviglia del francese non dovrebbe essere grave. In caso di forfait nel derby, spazio al centravanti serbo, che nel 2019 eliminò i nerazzurri dall'Europa League ...