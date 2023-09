Inflazione | il governo convince le industrie | saranno bloccati i prezzi dei beni alimentari

(Di venerdì 8 settembre 2023) Obiettivo, contenere i, bloccare l’suiprimari con un “patto” destinato ad evitare rincari dovuti anche alla speculazione. Il ministro Adolfo Urso ha incontrato i rappresentanti dell’industria alimentare e della Grande distribuzione con l’obiettivo di arrivare a tagliare idei, e non solo. L’Italia die di sviluppo prova a stringersi in difesa dei consumatori, con promesse sulla carta e azioni concrete. “Sono molto soddisfatto, il sistema Italia unito parteciperà a questo trimestre anti-per contenere ididi più largo consumo, non soltanto, dal 1° ottobre al 31 dicembre. Credo che questo sia un successo del sistema ...

...e quindi del". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso a margine dell'incontro con le associazioni dell'industria del largo consumo sul patto anti -. ......venissero adeguati ai costi della sanità attuale aumentati esponenzialmente a causa dell'. Ilha destinato fondi straordinari per il loro abbattimento, ma, nonostante la massima ...Raffreddare i prezzi "L'", sottolinea la Cna, "continua quindi la sua nefasta azione e chiediamo al, di conseguenza, di accelerare gli interventi per raffreddare i prezzi, a ...

Trimestre anti-inflazione, il governo torna al tavolo con le imprese ... la Repubblica

"Sono molto soddisfatto, il sistema Italia unito parteciperà a questo ‘Trimestre anti-inflazione’ per contenere i prezzi ... ma che ora vengono messe in rete sotto l’ombrello del governo Meloni. Urso ...Sono almeno 5 i temi cruciali della prossima settimana, che possono trascinare i mercati in una tempesta di instabilità. Tra Bce, inflazione Usa, Cina e prezzi di gas e petrolio, cosa può accadere