Individuati aggressori personale AIR | Acconcia | “Necessaria azione di sensibilizzazione”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto«Ringrazio i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino per aver individuato in tempi rapidi i presunti responsabili dell’aggressione ai danni del nostro. Quello della sicurezza a tutela dell’incolumità delle lavoratrici, dei lavoratori e degli utenti, resta un tema importante. Ora èun’attività istituzionale congiunta per avviare una campagna di sensibilizzcontro le aggressioni agli operatori d’esercizio, che in questi anni sono diventate sempre più frequenti» – questo il commento dell’Amministratore di AIR Campania, Anthony– alla comunicdel Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino dell’individudei presunti responsabili. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

