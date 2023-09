(Di venerdì 8 settembre 2023) Proseguono le indagini a carico deldi Ignazio La. E' stata completata la fase dideidi interesse investigativo contenuti negli iPhone dei due indagati Leonardo Apache e l'amico deejay Tommaso Gilardoni per la presunta violenza sessuale subita da un'ex compagna di liceo la notte del 19 maggio scorso dopo una serata in discoteca.

Inchiesta figlio La Russa, finita estrapolazione dei dati dai cellulari Sky Tg24

