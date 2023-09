Incendio Sospetto nella Notte Va a Fioco Furgone ed Auto dello Stesso Proprietario

(Di venerdì 8 settembre 2023) Teramo - Lascorsa, poco dopo le 3:00 del mattino, è scoppiato unche ha coinvolto un'e unparcheggiati lungo via Trentino. L'evento ha richiesto l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, che sono stati chiamati sul posto per domare le fiamme che avevano avvolto i due veicoli. Per supportare le operazioni di spegnimento, è giunta una squadra da Roseto, completa di un'pompa e un fuoristrada con modulo ant, oltre a un'botte proveniente dal Comando di Teramo, che ha garantito un costante rifornimento idrico. L'ha colpito una Fiat 500Xparte posteriore e unDucatoparte anteriore, entrambi appartenenti allo...

Incendio Sospetto nella Notte. Va a Fioco Furgone ed Auto dello ... abruzzo24ore.tv

A Copertino un'azienda lamenta roghi continui, a partire da maggio, che in qualche caso hanno anche danneggiato seriamente alcune apparecchiature. Ma, il 2 settembre scorso, finalmente è stato filmato ...Non si registrano feriti - sottolinea una nota dei Vigili del fuoco - le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento ...