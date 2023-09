... aiutare il reinserimento dei minori che lasciano gli istituti di pena, lavorando sulla... L'è sconvolta in questi giorni anche dalle morti sul lavoro, dalla tragedia di Brandizzo, ...In tutto quelli finiti nei circuiti penali minorili sono 1.346 con poco più di 900 nelle comunità del ministero dellae del privato sociale e 8 nei centri di prima accoglienza. Nelle ...Per la deputata di Fratelli d', Daniela Dondi, 'nei reati riconducibili all'ambito della violenza domestica o di genere, una risposta tempestiva dellaalla richiesta d'aiuto che viene ...

In Italia la giustizia minorile non è fatta per punire Il Post

Nonostante i sempre più forti appelli della società civile e un grave aumento dei femminicidi negli ultimi anni, le autorità del Kossovo non stanno contrastando efficacemente la violenza domestica, (.In questi anni Venezia ha visto di tutto, persino gente che faceva i propri bisogni di fronte a palazzo Ducale. Giovedì, però, una donna probabilmente ha battuto ogni record ...