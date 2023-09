In Italia aumentano i casi di Covid | Vaia Nessun allarme ma prudenza

...anche di 4 - 6 gradi per molti giorni Una fase instabile interessa ancora le regioni del Sud...anche di 4 - 6 gradi per molti giorni Solo con l'arrivo della terza decade di settembre...leggi anche Perchéi tassi d'interesse per fermare l'inflazione Quali prodotti nei maxi ...offerte In collaborazione con Money Pay Day 2023 Lo stato dell'innovazione nei pagamenti in...Leggi anche Covid, su i contagi: 21.309 casi, +44% in 7 giorni Covid, variante Eris domina e Pirola non cresce: ultime news Covidcasi: in arrivo circolare su tamponi ...

Covid, torneremo a indossare le mascherine In Italia aumentano i contagi: le regole sull'isolamento. In arriv ilmessaggero.it

Crescono i contagi Covid in Italia. Nell’ultima settimana si registrano 21.309 casi , in aumento del 44% rispetto ai 14.863 della scorsa settimana. Questo il dato del monitoraggio Covid-19 , a cura… ...ROMA (ITALPRESS) – Aumentano i casi di Covid in Italia. Nell’ultima settimana, secondo quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute, i positivi sono stati 21.316, circa 6.500 in più ...