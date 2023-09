In fiamme | la spiegazione del finale della miniserie Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 8 settembre 2023) Un classico triangolo amoroso, una femme fatale da manuale, un vero caso di cronaca nera. In, laspagnola didisponibile dall’8 settembre, è un concentrato di passione ed erotismo, incarnato alla perfezione dalla protagonista Úrsula Corberó, la Tokyo di La casa di carta. Insomma, tanto basta agli appassionati del genere per godersi tutto d’un fiato gli otto episodi, ispirati a un vero fatto di cronaca, il delittoguardia urbana. In questo articolo, però, vi racconteremo ladeldi In, perciò se non avete ancora visto nulla, ritornate più avanti. Rosa con le spine Maggio 2017. Un cadavere ormai carbonizzato viene ritrovato alle porte di Barcellona. Dopo l’analisi ...