In fiamme | la recensione della miniserie spagnola di Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 8 settembre 2023) La serie: In, 2023. Regia: Jorge Torregrossa. Genere: Noir, crime. Cast: Úrsula Corberó, Quim Gutiérrez, Eva Llorach, Raúl Prieto, José Manuel Poga Durata: 8 episodi di 49 minuti circa. Dove l’abbiamo visto:. Trama: Quando un poliziotto è assassinato e dato alle, tutti gli occhi sono puntati sulla sua ragazza e l’amante di lei. Da una storia vera. Nell’epoca del successo di un genere come il true crime, che tra podcast, documentari e serie televisive sta appassionando il pubblico di mezzo mondo, non stupisce la presenza sudi unaispirata a un vero fatto di cronaca nera e che già dal titolo, In, lascia intuire il sensostoria che dà vita ai suoi 8 episodi. Il fuoco è quello che uccide uno dei ...