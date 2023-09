In Bulgaria le inondazioni uccidono diverse persone e colpiscono migliaia di turisti

(Di venerdì 8 settembre 2023) In 24 ore è caduto l’equivalente di diversi mesi di pioggia: è la prima volta che accade nel Paese da quasi 30 anni. In, leche hanno colpito la costa del Mar Nero hanno causato almeno quattro morti. I sopravvissuti raccontano. C’erano moltespaventate”, racconta un uomo. C’era una donna al campeggio

Otto persone hanno perso la vita a causa delleche hanno colpito il nord ovest della Turchia lunedì, nella regione della Tracia, al confine con lasul Mar Nero, e a Istanbul. Due persone sono morte nei quartieri di Basaksehir ...In questo momento si stanno contando i danni e soprattutto i morti, tra la Grecia, la Turchia e la, dove lehanno fatto almeno quattordici vittime. Gli ultimi sette giorni sono ...Piogge torrenziali estanno devastando la Grecia, la Turchia e lae il timore è che il maltempo possa presto tornare a mettere in ginocchio anche la penisola italiana. A fare chiarezza e a mettere a ...

Inondazioni in Grecia e Turchia, trombe marine in Bulgaria Euronews Italiano

A scriverlo su X (ex Twitter), Charles Michel, presidente del Consiglio europeo. "Le immagini delle devastanti inondazioni in Grecia, Bulgaria e Turchia sono strazianti. Il mio pensiero va alle ...Commenta questa storiacommentoAlmeno 15 persone sono morte e altre risultano disperse dopo che le inondazioni improvvise in Grecia, Turchia e Bulgaria ...