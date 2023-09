In 32 hanno lasciato il Pd | scatta l' allarme rosso sulla Schlein | ecco dove vanno

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il Pd continua a perdere pezzi. In Liguria èta la grande fuga dal partito guidato da Elly. Non solo Pippo Rossetti e Cristina Lodi. Oggi si consuma in Liguria un vero e proprio esodo dal Pd annunciato in un documento sottoscritto da altri 29 iscritti o eletti dem, oltre agli stessi Rossetti e Lodi. Tutti ora passati in Azione. Una decisione maturata dopo la vittoria per la segreteria nazionale di Elly. A cui è seguita una "trasformazione" che "non ci fa più sentire a casa né ci consente di percorrere una strada che non è la nostra, anzi, ci sembra di poterne rappresentare solo un intralcio e di essere sempre voce dissonante in un partito in cerca di identità", si legge, come riporta Dire, nel documento che annuncia l'addio al Pd. Per i firmatari il Partito democratico ha "consumato lo scopo per cui era nato: ...