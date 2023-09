Immobile | “No all’Arabia Saudita per poter restare in Nazionale Che sogno essere il capitano”

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 settembre 2023) “Il no? Sì, volevo continuare a vivere determinate emozioni con questa maglia,dimostrare diancora in grado di dare tanto e con l’Europeo davanti tocca farlo subito”. Lo ha detto Ciro, in un’intervista a Radio Rai, in merito al suo possibile trasferimento in Arabiasfumato in estate. L’attaccante della Lazio sarà ilincontro la Macedonia del Nord: “Vent’anni fa da giocatore adolescente speravo di giocare in azzurro, ma diventaredellaera proprio unfantastico. Ora si è realizzato cerco di tenermi stretto questo posto con l’aiuto dei compagni, perché è grazie anche a loro che ho avuto questa nomina, hanno ...