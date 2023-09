Immobile | 'Ho detto no all'Arabia Saudita per la Nazionale Con Spalletti faremo un gran percorso'

(Di venerdì 8 settembre 2023) Fresco di nomina come vice-capitano dell'Italia, Ciroha confermato le voci circolate in estate: l'lo ha cercato...

Lo haCiro, in un'intervista a Radio Rai, in merito al suo possibile trasferimento in Arabia Saudita sfumato in estate. L'attaccante della Lazio sarà il capitano in Nazionale contro la ...... si terrebbe in piedi unfatiscente che potrebbe essere sfruttato solo per pochi grandi eventi all'anno'. Albertini, perché siamo arrivati a questo punto Mi viene in mente unlatino, '...... abbia mai voluto affrontare una questione riguardante un tema così complesso e spinoso" ha...rispetto al diritto costituzionalmente garantito di poter affittare liberamente il proprio, ...

Italia, Immobile: "Ho detto no all'Arabia Saudita anche per la ... Eurosport IT

L'attaccante della Lazio ha parlato alla vigilia della Macedonia ROMA (ITALPRESS) - 'Vent'anni fa da giocatore adolescente speravo di giocare ...Ciro Immobile è il nuovo capitano dell'Italia. Il bomber della Lazio ha avuto l'onore di raccogliere la fascia, in virtù della regola in vigore del maggior numero in ...