Il terremoto a Napoli e lo sciame sismico dei Campi Flegrei | cosa succede e quando è iniziato il sollevamento del suolo

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 settembre 2023) La scossa diche alle 19,45 di ieri, 7 settembre, ha colpitoè stata la più forte negli ultimi dieci. La magnitudo è arrivata a 3,8 anche se non è arrivata alcuna segnalazione di danni. In compenso in alcuni quartieri la gente è scesa in strada per la paura. La profondità è stata di circa due chilometri. L’epicentro è stato calcolato nell’area degli Astoni, un’oasi naturale trae Pozzuoli, alla profondità di 1,7 chilometri. Da tempo neisi verifica il fenomeno dello, collegato al bradisismo. L’attenzione di sismologi e vulcanologi su quanto sta accadendo «è costante». Anche se «a oggi non ci sta dando indicazioni di variazioni repentine rispetto al trend osservato egli ultimi 10 anni», ha detto all’Ansa il ...