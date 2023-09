(Di venerdì 8 settembre 2023) Il Museo d’arte della Svizzera italiana a Lugano offre, fino al prossimo 7 gennaio, l’accesso a una tra le più straordinarie collezioni europee di stampe e disegni. Si tratta di trecento opere selezionate tra le centosessantamila in possesso della collezione Graphische Sammlung Eth Zu?rich che, a differenza di altre ancorate a istituzioni museali, appartiene al Politecnico di Zurigo, università celebre per il suo rigido orientamento tecnico-scientifico. La collezione comprende opere che, a partire dalle xilografie del XV secolo, giungono sino alle attuali stampe analogiche o digitali. Lo spettro delle tecniche grafiche è vasto: xilografia e incisioni a bulino fino all’acquaforte e alla serigrafia, ma anche disegni, fotografie e multipli. Il percorso espositivo si apre con una grande parete dove, in “stile Pietroburgo”, sono appesi autoritratti o ritratti di artiste e ...

Il seducente confronto tra antichi maestri e artisti contemporanei Linkiesta.it

