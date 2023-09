Il ritorno di Ciciretti a Benevento | il romano stamattina allo stadio FOTO

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAmatotorna al. La notizia è di ieri, ma ilvero e proprio c’è stato questa mattina, quando il calciatoreè arrivato al “Ciro Vigorito“. Il giocatore che compirà 30 anni il prossimo mese di dicembre ha ripreso contatto con la sua nuova (e vecchia) realtà. Visite mediche, firma sul contratto e da oggi pomeriggio sarà a disposizione di Matteo Andreoletti per iniziare un percorso che dovrà portarlo a recuperare una condizione fisica accettabile per poter tornare a calcare un campo da calcio con addosso la maglia del. Un obiettivo da raggiungere a partire da oggi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... ha infatti trovato l'accordo con il Benevento del presidente Oreste Vigorito per ilin giallorosso. Accordo su base annuale con opzione per la stagione successiva.(29) con la ...L'imminentedia Benevento proverà a scrivere altre pagine, con l'attaccante che vestirà la maglia della squadra nella quale ha espresso maggiormente il proprio potenziale in ...Grandein casa Benevento. La società, infatti, ha chiuso per l'arrivo di Amato. Il classe 1993 nella giornata di domani, venerdì 8 settembre, dovrebbe svolgere le visite mediche. Il ...

Il ritorno di Ciciretti a Benevento: il romano stamattina allo stadio ... anteprima24.it

Altri due colpi per il Benevento a mercato chiuso per riparare agli infortuni di Meccariello e Ciano. Arrivano gli svincolati Terranova e Ciciretti, che oggi sbarcano in città per ...Amato Ciciretti cambia squadra e torna in Campania, è fatta per il suo trasferimento nella squadra sannita: lo aveva preannunciato in tv.