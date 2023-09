Il progetto Led prosegue con il centro di distribuzione di Putignano Poste italiane

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 8 settembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso da: Continua il“Led” di: ildiPostale diè stato interessato da lavori di manutenzione straordinaria che hanno previsto il completo rinnovo dell’impianto di illuminazione, attraverso la sostituzione delle attuali lampade a fluorescenza con nuovi corpi illuminanti con lampade led a basso impatto energetico, in grado di consentire l’abbattimento (circa il 50%) dei consumi di energia elettrica e il risparmio dei costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti. I lavori effettuati presso la sede sulla S.P. 237 (ex S.S. 377 per Noci) rientrano nel più ampio“Led” che rappresenta da alcuni anni uno ...