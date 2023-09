Il progetto italiano per ricostruire la cattedrale di Odessa

(Di venerdì 8 settembre 2023) È passato poco più di un mese da quando i russi hanno centrato ladi, affacciata sul Mar Nero. Nessun errore, aveva ribadito il sacerdote, tra le macerie della Chiesa erano stati ritrovati i resti di un missile S-300, nell’ennesimo attacco del Cremlino al patrimonio artistico e culturale ucraino. «Parte del tetto è crollato, le colonne inclinate ma ancora lì in piedi quasi a voler resistere. Sul muro, i segni di un incendio» così descrive la situazione una corrispondenza di Marta Serafini sul Corriere della Sera di oggi. La missione italiana, arrivata in città, è composta dall’ambasciatore Pier Francesco Zazo, dall’inviato speciale per la ricostruzione dell’Ucraina Davide La Cecilia, dal presidente della Triennale di Milano Stefano Boeri e dal presidente del Maxxi di Roma Alessandro Giuli. «Oggi MAXXI e @triennalemilano sono ...

È disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE, compreso l'. Il kit di strumenti ... tra cui la presentazione diretta, il lavoro di gruppo, il lavoro di, lo studio individuale, il ...Del resto il Capo dello Stato non ha avvertito che l'iniziativa del Parlamentosarebbe un'... La pandemia s'è inscritta in unmolto più ampio che ha generato utili giganteschi a Big ...Torna con la sua quarta edizione Afrobrix , il primo festivaldedicato all'afro ... il rapper bresciano di origini ivoriane Heartman e, a chiudere, i Couleurs d'Afrique: unbresciano ...

Progetto DIVARI- Percorso di diffusione e formazione online: aperte ... Indire

L’Erasmus in salsa tricolore. Potrebbe già partire nel corso dell’Anno accademico 2023/224 il progetto che prevede lo scambio di studenti tra gli atenei italiani: ...Il primo contratto in Costa d’Avorio è stato assegnato a Saipem da Eni Côte d'Ivoire e il suo partner Petroci. Il secondo in Italia da Rosetti Marino e Micoperi e Snam Rete Gas ...