Il prete che benedice gli zaini in chiesa | Non è superstizione

(Di venerdì 8 settembre 2023) Da qualche anno, il fine settimana che precede l'inizio della scuola, nelle parrocchie di Villachiaviche e Gattolino, in provincia di Forlì-Cesena, si tiene la "Benedizione degli zainetti di scuola e di catechismo". L'iniziativa è di Don Daniele Bosi, il parroco, per accompagnare ragazzi e...

Già ilspretato e politico francese conosciuto col nome di abb Grgoire nel 1822 aveva definito "negrieri" tutti quellisi rendevano complici della Tratta. Ma questa strada tracciata e ...Strana quella scelta di vita per un ragazzo bello e ricco: voler fare il sacerdote! Undifficile, ribelle, determinato,, con i ragazzi del Mugello, scuoterà radicalmente la scuola italiana, ...B: se non definirli Scherzi da, si potrebbe facilmente pensare a distorsioni causate dal molto caldoha stazionato a lungo sul Paese, ma probabilmente le cause sono ben altre... Né comunque ...

Chi è don Maurizio Patriciello, il prete anti Camorra che ha convinto Meloni ad andare giovedì a ... Il Sole 24 ORE

Gregorio, su mandato di Alonso, torchia e minaccia la servitù di future epurazioni se non salterà fuori la spilla rubata, e avvisa che chiederà ai signori di dare mandato alla Guardia Civile di proseg ...Il parroco di Villachiaviche e Gattolino, in provincia di Forlì-Cesena, ha ideato questo "rito" per iniziare al meglio l'anno scolastico ...