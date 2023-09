(Di venerdì 8 settembre 2023) Per riuscire ad avere una maggioranza al Congresso: ora il suo governo è sostenuto da 11 partiti, molto diversi e molto litigiosi

Atteso ilfrancese Emmanuel Macron, quelloLuiz Ina'cio Lula da Silva. Sono presenti anche il segretario generale dell'Ocse (l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo ...Sarà uno dei protagonisti: il, Luiz Inaício Lula da Silva, arriva oggi a Nuova Delhi, per partecipare al G20. L'aspettativa è che il leader progressista pronunci tre discorsi durante il vertice, che si ......dello Statodel Rio Grande do Sul. "Ma i dispersi sono oltre cento, i numeri sono destinati a salire", afferma al Sir dom Leomar Antônio Brustolin, arcivescovo di Santa Maria e...

Il presidente brasiliano Lula è stato costretto ad allearsi con la destra Il Post

Per riuscire ad avere una maggioranza al Congresso: ora il suo governo è sostenuto da 11 partiti, molto diversi e molto litigiosi ...il figlio di Jean che diventò presidente della FIA il 23 ottobre del 2009 e ci è rimasto fino al 17 dicembre del 2021. Ovvero oltre 12 anni di presidenza, con il figlio manager del pilota brasiliano e ...