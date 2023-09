Il pranzo dei “valori” | il retroscena sulla scelta di Spalletti alla guida della nazionale 

Leggi su agi

(Di venerdì 8 settembre 2023) AGI - Il treno corre veloce fino a Empoli, poi la macchina per Montaione, borgo fiorentino dove vive il cittadino più illustre: Luciano, per gli amici “Lucio”, il mister. È il 18 agosto, l'arrivo segna l'ora del. Il mister accoglie i suoi ospiti e si scusa “ho finito di riparare un tubo”. Gli ospiti, appunto, sono il presidenteFigc Gabriele Gravina e l'avvocato Giancarlo Viglione. Hanno dribblato i giornalisti a Roma che attendevano l'arrivo del mister, per andare nel suo eremo. Sono increduli quando sentono la storia del tubo, la tuta, la normalità, idi. Vengono dallo “stile Mancini” - senza giudizio di merito – dsuperstizione, dcabala del risultato, dai “cattivi presagi”. Trovano una tavola imbandita: “Ho cucinato ...