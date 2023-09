In, il consigliere regionale Pippo Rossetti e la consigliera comunale a Genova Cristina Lodi, entrambi nelle liste del Pd, hanno deciso di cambiare casacca e di sposare Azione, di Carlo Calenda. ...Non è la prima volta che la terrainnelle ultime 24 ore. Il terremoto di Davagna. Questa mattina, attorno alle 11:32, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una ...Anche il terremo di oggi avvenuto in, in una zona non molto sismica e nella quale non si ... Le ultime tecnologie permettono di rilevare subito la terra che, e la notizia si diffonde molto ...

Il Pd trema in Liguria, in 30 passano ad Azione: ecco di chi si tratta e perché Globalist.it

«Dopo tanti anni di militanza constato che il tentativo di fare sintesi dei riformismi liberali, socialisti, popolari, comunisti si è esaurito. Il successo alle primarie di Elly Schlein è l’esito di ...La squadra di Pirlo rischia di incassare il bis dalla Cremonese, trema ma resiste e solo nel finale di tempo rialza la testa con Borini che servito da Pedrola mette a lato di pochissimo. Nella ripresa ...