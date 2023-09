Il Paradiso delle Signore 8 | anticipazioni dall’11 al 15 settembre | Adelaide svela tutto

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 8 settembre 2023) Debutta su Rai Uno la nuova stagione de Il: ecco ledegli episodi in ondaal 15. Dopo i mesi di pausa estiva, il daily nostrano si appresta a intrattenere i telespettatori con le nuove puntate. Dopo il lungo periodo di stop della pausa estiva, Ilsi appresta a fare il suo debutto su Rai Uno con l’ottava stagione. Il daily nostrano, tra i programmi più amati e seguito dal pubblico, andrà in onda sulla rete ammiraglia dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16.05, riprendendo il posto lasciato dalla soap spagnola Sei Sorelle. Tra new entry e colpi di scena, ecco cosa accadrà negli episodi in ondaal 15. “Il ...