Il Papa non può avere un ruolo di mediazione perché è filorusso | dice Mykhailo Podolyak

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 8 settembre 2023) «Ilnon puòundi, èquindi non è credibile». A dirlo è stato, capo consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in una lunga intervista con Oksana Kharkovska sul Canale 24 dell’Ucraina. Kyjiv esclude quindi la possibilità di unavaticana per risolvere il conflitto, dal momento che il Pontefice ha più volte dimostrato diuna posizione fin troppo vicina alla Federazione russa negli ultimi diciotto mesi. In un incontro online, in collegamento video alla “Giornata della gioventù russa” a San Pietroburgo, lo scorso 25 agostoFrancesco aveva detto ai giovani russi: «Non dimenticate mai l’eredità. Siete gli eredi della grande Russia: la ...