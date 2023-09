Il Napoli ha vietato in Georgia manifesti con il volto di Kvaratskhelia

(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) A Tbilisi, in Georgia, Kvaratskhelia è ''. Non ci sono cartelloni con la sua faccia in giro, non ci sono spot in tv con il campione delche ...... ERA GIA'VENDERE SIM E QUINDI CELLULARI TABLET SMARTPHONE AI MINORENNI DEGLI ANI 18. LA ...00 Luca Bucceri Giornalista libero professionista Quelli di Palermo, Caivano esono soltanto ...Le quote più basse sono per Victor Osimhen, uomo copertina dello Scudetto dele Lautaro ... Il gioco può causare dipendenza patologica ed èai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui ...

El Pais: "Il Napoli ha vietato manifesti pubblicitari col volto di Kvaratskhelia in Georgia" Tutto Napoli

Alla ripresa dopo la pausa per la Nazionale il Napoli è atteso da un tour de force in cui sarà vietato fallire: Garcia prepara la rivoluzione ...Da Genova a Braga, poi, sarà un attimo, il 20 settembre c’è il debutto in Champions con lo Sporting in trasferta, in Portogallo, in un girone non difficilissimo né semplicissimo, in cui (chiaramente) ...