Il misterioso virus che ha colpito i tennisti agli Us Open è la nuova variante Pirola? Parla l’esperto | “Presenta 40 mutazioni”

(Di venerdì 8 settembre 2023) In queste settimaneUs, alcunie tenniste hanno affrontato un avversario imprevisto che li ha messi ko in modo ben più perentorio del più forte della classifica Atp/Wta. Ne sa qualcosa il primo “sconfitto”, l’austriaco Dominic Thiem, ritiratosi contro lo statunitense Ben Shelton perché tra un game e l’altro si era più volte piegato in due sulla sedia a causa di dolori alla pancia, prima di abbandonare definitivamente la partita. Il finlandese Emil Ruusuvuori aveva dato forfait ancor prima di scendere in campo per motivi non del tutto specificati. Imbarazzante, poi, la disavventura di Christopher Eubanks, costretto a correre in bagno durante uno scambio di gioco con il francese Bonzi. Prima dell’incontro aveva preso dei farmaci per una sensazione di nausea. Nei giorni successivi, questi malesseri sono aumentati. ...