Il Miracolo della Natura | ecco il Ritorno dell' Aquila Reale sulla Cima del Monte Velino

(Di venerdì 8 settembre 2023) L'- Nella riserva del, un giovane esemplare diè tornato a librarsi in volo dopo una lunga assenza di quattro anni, regalando una notizia straordinaria per la fauna locale. L'uovo da cui è nato questo giovane esemplare si è schiuso il 14 giugno, dopo un periodo di cova svolto dai genitori in turni di 45 giorni ciascuno. L'involo è stato registrato nei primi mesi di agosto. Questa coppia di aquile reali che nidifica nella riserva non aveva dato notizia di una tale gioia dal lontano 2019, confermando così che l'ambienteriserva offre condizioni ideali per la sopravvivenza di questa specie. La riserva presenta paesaggi ancora incontaminati e una ricca disponibilità di cibo, fattori che contribuiscono all'inequivocabile idoneità ...

Sempre a Canale 5 , a ' Pomeriggio Cinque ', un ex lavoratoreSigifer conferma la stessa ... Un'altra volta, in Val d'Aosta, non è successa una tragedia per', ha concluso.... presidente di turno del gruppo, nessuno si attenderà un, anche se ce ne sarebbe bisogno. ... All'appuntamento non si presenterà Vladimir Putin, inseguito dal mandato d'arrestoCorte ...Una scuola senza lavagne e senza banchi, senza primoclasse e soprattutto senza somari né bocciati. Un racconto duro, amaro, ma allo stesso tempo intessuto di tenerezza per quel...

A Milano un popolo in cammino per invocare il «miracolo della pace» Tempi.it

Un incidente di lavoro ha coinvolto un uomo di 61 anni questa mattina a Sant'Atto, quando è caduto da una scala all'interno di un capannone industriale. L'uomo è stato successivamente trasportato al ...Philip Morris ha tagliato lo storico traguardo e lancia 60 anni di Philip Morris in Italia. Una storia di innovazione, una campagna di comunicazione per ricordare i prestigiosi risultati ottenuti e gl ...