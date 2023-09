Il Milan ‘domina’ | l’Inter rincorre | ecco il derby dei follower

L'Interin campionato ma guarda anche al futuro: scelto già il primo acquisto della prossima finestra ... La squadra di Inzaghi è chiamata ora al difficile derby contro ilalla ripresa della ...Nella listail Manchester City che nella scorsa stagione ha fatto il ' Treble ' (Champions ...correlate Marcelo Brozovic I festeggiamenti dei tifosi interisti in piazza Duomo Inter -: ...Come giacca pre gara inveceil nero, ma su una manica sono presenti bordi rosa e sull'altra blu., maglia e giacca pre - gara nerazzurra: i tifosi insorgono, ma non è la prima voltaUn ...