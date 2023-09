Il miglio verde | una storia vera ha ispirato il film

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ilin parte ad unaaccaduta negli Stati Uniti il 16 giugno 1944 e che, ancora oggi, viene considerata come uno dei casi più gravi di razzismo. Il protagonista è il giovane George Stinney Jr. che, a soli 14 anni, viene condannato a morte. Il ragazzo di colore, infatti, è accusato di aver ucciso due bambine bianche di sette ed undici anni. Ildi Frank Darabont è un adattamento dell’omonimo romanzo di Stephen King, che riprende le circostanze accadute nel 1944, cambiando molti elementi narrativi. Un fatto mai comprovato effettivamente e successivamente confutato con delle semplici osservazioni riguardo l’arma del delitto, la corporatura del ragazzo e la modalità dell’assassinio. Tutti elementi che non sono stati minimamente presi in considerazione ...

A loro si aggiungono Demi Singleton ( Godfather of Harlem ), Forrest Goodluck ( The Republic of Sarah ), Barry Pepper ( Il), Shea Whigham ( Perry Mason ) e Garrett Hedlund ( Tulsa King )

