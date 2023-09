Il Mezzogiorno riparte da una Zes unica La svolta del governo

Leggi su formiche

(Di venerdì 8 settembre 2023) Creare un’, grande, Zona economica speciale (Zes) per il Sud, ponendo fine all’esperienza, finora non troppo felice, dei piccoli distretti meridionali posti alle spalle dei principali porti del. Questo il progetto delper avere al posto di tante piccole realtà a regime fiscale avvantaggiato, una sola, con l’obiettivo, dichiarato, di premiare le aziende già presenti sul territorio e quelle che intenderanno insediarvisi in futuro. Giova ricordare come una Zes, concetto nato con il Decreto legge 91 del 2017 e finora applicato a otto realtà, tra loro distinte, altro non è che una zona geografica stabilita e riconoscibile al cui interno vigono procedure semplificate e regimi fiscali meno pressanti. Al momento le cifre e le percentuali non sono note, ma ildi Giorgia Meloni, ha comunque ...