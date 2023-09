Il fronte atlantico causa la svolta autunnale | Giuliacci vede piombare fresco e pioggia

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il caldo l'ha fatta da padrone anche a settembre, con temperature sopra la media e un'assenza quasi totale di. Non c'è stato quindi alcun anticipo di autunno per via dell'alta pressione. Ma il colonnello Mariounain vista: “Oramai da una decina di giorni l'alta pressione africana è ben ancorata sul nostro Paese, anche se il suo cuore caldo è situato un po' più a ovest. All'inizio ha portato temperature eccezionali e caldo fuori scala su Francia e Zona Alpina, poi successivamente si sta spostando verso Levante e quindi coinvolge di più il Meridione. Le temperature sono e saranno in salita ancora per tutto il fine settimana e la prima parte della prossima. Ci aspettiamo pertanto di nuovo valori molto alti tra lunedì 11 e Martedì 12 su tutto lo Stivale. Ma ecco che ...

...che viaggiava attraverso l'per incontrare il suo pari nel surfista Hugo Vau. Questo libro racconta una storia affascinante di surf estremo e di ricerca del riconoscimento dia sfide ...Alla fine di quell'anno anche nell'ci fu un sensibile cambiamento dovuto ai miglioramenti ...riguardarono la decisione su tempistiche e modalità da seguire per l'apertura di un secondo...Dopo la prima metà di settembre, sulmeteo potrebbe cambiare tutto. Nelle prossime settimane l'ondata di caldo estivo di fatto ...che blocca qualsiasi perturbazione in arrivo dall'. Per ...

Previsioni meteo: quando inizierà l’Autunno Grandi novità in arrivo Tempo Italia

Ma ecco che proprio in quest'ultima data si avvicina un fronte atlantico moderatamente corposo per il Nord Italia, che potrebbe coinvolgerlo bene Mercoledì 13”. La data da segnare in rosso secondo il ...Il mese di settembre si preannuncia dominato dal sole e dal calore, ma si comincia a delineare una possibile data per la conclusione di questa prolungata estate. L’alta pressione continuerà a regnare ...