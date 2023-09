Il dl Caivano riuscirà a frenare la delinquenza minorile?

... a partire da Quota 41, per cui l'odiata riforma Fornero nontogliersela di dosso. Ma lui, ... E con misure discutibili come quella, prevista nel decreto, di infliggere due anni di ...Ma tutto questo non può bastare, non è riuscito e nona bloccare la spinta immigratoria, ... News correlate Meloni punta tutto suSardegna, meno voli Ryanair. Grano, porti croati per ...A pochi giorni dalla raccapricciante scoperta dei ripetuti stupri perpetrati ai danni delle due cuginette minorenni al Parco Verde di, Napoli è stata nuovamente scossa da un terribile evento ...

CRIMINALITà GIOVANILE,LA STRETTA ISTITUZIONALE RIUSCIRà ... GLI STATI GENERALI