il Covid-19 Torna a Far PAura | +44% di Contagi in 7 Giorni

(Di venerdì 8 settembre 2023) Roma - In Italia, si registra un preoccupante aumento dei casi di-19, con un incremento del 44% in soli sette. Secondo quanto riportato nel bollettino settimanale del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), i nuovi casi sono saliti a 21.309, rispetto ai 14.866 della settimana precedente. Il rapporto sottolinea che, sebbene l'infezione sia ancora considerata a livelli bassi, si osserva un costante aumento da tre settimane. L'incidenza del virus è ora di 31 casi per 100.000 abitanti, in crescita rispetto ai 24 casi della settimana scorsa. Inoltre, si nota un leggero aumento delle occupazioni nei reparti di Area Medica, passando dal 2,7% della scorsa settimana al 3%, con un totale di 1.872 posti letto occupati. Le terapie intensive vedono anch'esse un aumento marginale dell'occupazione, passando dallo 0,4% al 0,6%, ...

... dalle notizie fino al, ahinoi Quindi nel resto del mondo non può esserci una totale ... approfondimento Studio Ghibli, Hayao Miyazakiin sala col film How Do You LiveIscriviti subito " Segnare sul calendario: il 7 e 8 ottobrea Milano il Wired Next Fest. ... ascolta le puntate Eris e Pirola, le due nuove varianti di- 19: cosa sappiamo finora " Cosa ...Iscriviti subito " Segnare sul calendario: il 7 e 8 ottobrea Milano il Wired Next Fest. ... ascolta le puntate Eris e Pirola, le due nuove varianti di- 19: cosa sappiamo finora " Cosa ...

Covid, paura per 2 nuove varianti. Casi triplicati: torna l'incubo mascherine CasertaNews

Cronaca Roma - 08/09/2023 12:23 - In Italia, si registra un preoccupante aumento dei casi di Covid-19, con un incremento del 44% in soli sette giorni. Secondo quanto riportato ...I dati dei contagi da Covid sono in aumento in molti paesi: da una parte le nuove varianti, in Italia in particolare Eris anche se per ora senza contraccolpi sugli ospedali, dall'altro abitudini di ...