Il cacciatore di ex | trama | cast e streaming del film su Sky Cinema

(Di venerdì 8 settembre 2023) Questa sera, 8 settembre 2023, alle ore 21.15 su SkyUno, va in onda ilIldi ex, pellicola del 2010 diretta da Andy Tennant, con protagonisti Gerard Butler e Jennifer Aniston. Di seguito lae ilIl protagonista della vicenda è Milo Boyd (Gerard Butler), un ex poliziotto che si guadagna da vivere facendo ildi taglie. A causa delle sue scelte azzardate, Milo non è benvoluto dalle forze dell’ordine e i clienti non si fidano di lui. Finalmente, l’uomo ha la sua rivincita quando gli viene affidato il compito di catturare e consegnare alla giustizia la sua ex moglie, Nicole Hurley (Jennifer Aniston). La donna, infatti, ha deliberatamente deciso di non presentarsi in tribunale per rispondere alle accuse di oltraggio a ...

Su Sky Cinema dalle 21.15 Il cacciatore di ex. L'ex poliziotto Milo Boyd, divenuto cacciatore di taglie.

