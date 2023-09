Il botanico che inventò il Sahel

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il, in termini geografici ed etnico-religiosi, è una categoria che si sviluppa esclusivamente nel contesto coloniale francese. Il termine, infatti, compare solo tardivamente in inglese e non comprende il Sudan-Khartoum, ex colonia britannica che fa parte della stessa zona bioclimatica. L’antropologia coloniale francese, quindi, ha ripreso le precedenti classificazioni arabe come Sahara (deserto) o(costa, litorale, margine, che ha dato origine anche allo “Swahili” in Africa orientale). La categoria si riferisce anche all’Algeria meridionale e alla regione di Monastir, Sousse e Mahdia in Tunisia, come vedremo più avanti. L’antropologia coloniale francese riprende anche la vecchia opposizione tra Nord Africa e Africa subsahariana “nera”, dato che i viaggiatori come Ibn Battûta e gli storici arabi, quando parlano del Paese a sud del Sahara, ...