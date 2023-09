Il 18 settembre iniziano riti solenni per festività San Gennaro

Il prossimo 14, alla presenza del Ministro della Cultura Sangiuliano e del Sindaco di ...edizione del Premio 'Le pagine della terra' e annoto con soddisfazione che i libri ricevutia ...- - > Anticipando la settimana della moda newyorkese di un paio di giorni (le sfilateoggi, 8), davanti a un parterre di celeb come Emily Ratajkovski, Julia Fox e Leni Klum, la top ...In definitiva, gli ultimi dati mostrano che gli effetti della stretta monetariaa farsi ... Non ci aspettiamo quindi un altro rialzo dei tassi a. Tuttavia ciò non pone fine al ...

Supplenze assegnate entro sabato 9 settembre, ma la scuola inizia ... Gazzetta Matin

giovedì 7 settembre. Un uomo di 26 anni di origine indiana, successivamente arrestato dalla polizia, ha tentato di scippare una signora di 90 anni in via Manfredonia. A quel punto sono intervenuti sei ...Amedeo Venza sostiene su Instagram che il cavaliere sarebbe assente nelle nuove puntate di Uomini e donne per volere della redazione ...