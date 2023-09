Il 16enne killer di Napoli a febbraio era in un servizio di Striscia la Notizia

(Di venerdì 8 settembre 2023)la(in primo piano il padre di Ugo Rossi, alle spalle ilcon giubbotto verde) Il minorenne accusato di aver ucciso ail 24enne Giovanbattista Cutolo qualche mese fa apparve ala. Ail tg satirico di Antonio Ricci mandò in onda unrealizzato da Vittorio Brumotti nei noti Quartieri Spagnoli del capoluogo campano, tanto caratteristici quanto invasi da spaccio e criminalità, e a un certo punto si vede un giovane che assiste alle “riprese”: è ilche con un colpo di pistola ha tolto la vita una settimana fa al musicista. Neldi, Brumotti mostra come la delinquenza venga in qualche modo ...

Leggi Anche Musicista ucciso a Napoli,: 'Pronto a chiedere scusa alla famiglia' Leggi Anche Napoli, musicista ucciso: ilha giocato a carte dopo gli spari Ha incontrato Francesco Emilio ...Mentre Brumotti parla con il padre di Russo compare tra i curiosi che assistono alle riprese ilche sei mesi dopo sarà arrestato per l'omicidio di Giogiò Cutolo. Indossa una giacca verde con ......- murales - per - i - rapinatori - e - non - per - le - vittime - di - camorra_356946/ Estratto dell'articolo di Giovanni Ruggiero per www.open.online larrestato per l omicidio di ...

Quando il killer 16enne di Cutolo spuntò in un servizio di Striscia la ... Open

Il minorenne accusato di aver ucciso a Napoli il 24enne Giovanbattista Cutolo qualche mese fa apparve a Striscia la Notizia. A febbraio il tg satirico di Antonio Ricci mandò in onda un servizio realiz ...Come ha imparato a impugnare un’arma Quando ha imparato a fare fuoco Risposta da brividi: «Vedo tutti i giorni sparare, dalle parti mie, ai Quartieri spagnoli». Già, ma ...