I sindacati Usa dell’auto hanno un nuovo eroe | si chiama Shawn Fain e minaccia un maxi sciopero

(Di venerdì 8 settembre 2023) Proprio mentre in Italia gli industriali sostengono che aumentando gli stipendi salirebbero Pil e gettito per lo Stato, il che conferma quanto miope e retriva sia la posizione del governo Meloni sia sul salario minimo che sulla “guerra ai poveri”, in America il sindacato ritrova l’orgoglio che aveva perso da anni e ha ricominciato a lottare per gli operai e per il miglioramente delle loro condizioni di lavoro. La United Auto Workers, il sindacato americano del settore auto, sta facendo parlare di sé dopo aver presentato una denuncia contro General Motors, Ford e Stellantis, un’accusa alle tre Big del comparto automobilistico per “pratiche lavorative sleali”. Motivo: le aziende si rifiutano “illegalmente” di contrattare in buona fede, mentre il sindacato sostiene di cercare sostanziali aumenti salariali e miglioramenti dei benefici (fattori importanti per l’intera economia nazionale, ...