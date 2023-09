I Rolling Stones tornano più cattivi che mai | a breve il nuovo album

(Di venerdì 8 settembre 2023) È atteso per il 20 ottobre "Hackney Diamonds",deiche uscirà dopo 18 anni dall'ultimo. Ad annunciarlo sono Mick Jagger, Ronnie Woods e Keith Richards durante una live su ...

È atteso per il 20 ottobre "Hackney Diamonds", nuovo album deiche uscirà dopo 18 anni dall'ultimo. Ad annunciarlo sono Mick Jagger, Ronnie Woods e Keith Richards durante una live su YouTube con Jimmy Fallon. Due tracce dell'album sono state ...Sembra infatti che recentemente la rivistaabbia travisato gli avvenimenti dell'ultima visita della star al The Tonight Show con Jimmy Fallon . Sembra infatti che il giornale abbia ...Sydney Sweeney ha letteralmente conquistato il web grazie ai leggendari: l'attrice di Euphoria è apparsa come protagonista del video del nuovo singolo dell'intramontabile band inglese, intitolato " Angry ". Secondo i fan, la star della tv è ufficialmente ...

È atteso per il 20 ottobre “Hackney Diamonds”, nuovo album dei Rolling Stones che uscirà dopo 18 anni dall’ultimo. Ad annunciarlo sono Mick Jagger, Ronnie Woods e Keith Richards durante una live su ...08 set 2023 - Questa settimana nuovi singoli per Rolling Stones, Annalisa, Coez e Frah Quintale, Olivia Rodrigo ...