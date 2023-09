I Raffa Days | dal Carraoke in via XX Settembre | alle immagini di Life On Arkadia

(Di venerdì 8 settembre 2023) Bergamo. Questo secondo weekend di attività legate alla produzione dell’opera originalein the Sky, è quello degli attesi. Come preannunciato, il calendario di attività in attesa del debutto si arricchisce via via di nuove proposte, anche a sorpresa: da venerdì 8 a domenica 10sarà quindi possibile acquistare online o alla biglietteria del Teatro Donizetti alcuni tagliandi selezionati in tutti i settori (anche in platea) con sconti speciali sino al 50%. Si parte poi verso: gli spazi intorno al Teatro Donizetti accolgonoon, una serie diche mostrano scorci del “pianeta degli artisti” dal quale proviene, come una serie di “finestre” su un mondo ignoto tutto da scoprire. Gli ...

Che bisogno c’è di un “day by day” su Raffa BergamoNews.it

Police cordoned off Masefield Avenue and Chenduit Way in Stanmore, following a fatal stabbing on Monday (September 4). Emergency services were first spotted at Masefield Avenue shortly after 4.50pm ...A mother of three has told how she held a dying young man in her arms after he was fatally stabbed. Police cordoned off Masefield Avenue and Chenduit Way in Stanmore, following a fatal stabbing on ...