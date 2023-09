I primi carri armati Leopard 1 sono arrivati in Ucraina

10armati Leopard 1 donati da Danimarca, Germania e Paesi Bassi sono arrivati in Ucraina e altri sono in arrivo, hanno detto venerdì le forze armate danesi. I tre paesi hanno annunciato a ...dieciarmati Leopard 1, promessi da Danimarca, Germania e Paesi Bassi a febbraio, sono arrivati in Ucraina e altri ne seguiranno. Lo ha annunciato oggi l'esercito danese. I tre Paesi ...... trincee, bunker sotterranei e trappole per i. Per arrivare a Melitopol, primo obiettivo che ...a continuare un conflitto senza fine peserà sul rinnovo del parlamento di Strasburgo aidi ...

Ucraina: arrivati i primi 10 carri armati Leopard promessi a Kiev Borsa Italiana

I primi 10 carri armati Leopard 1 donati da Danimarca, Germania e Paesi Bassi sono arrivati in Ucraina e altri sono in arrivo ...Arrivavano le notizie dei morti e quelle delle stragi dei tedeschi. Sono salita con gioia sul primo carro armato dei liberatori». Sempre curiosa, orgogliosa della sua lunga carriera di maestra, la ...