È grazie all'amicizia tra due grandi artisti che nasce il progetto musicale I. Un ensamble pronta ad incantare la Costiera nel prossimo appuntamento targato Praiano Chambre and Jazz Music. Lunedì 11 settembre a partire dalle 21.30 la Congrega del Rosario è pronta ad ...... h 20.00 + 21.00 Praiano Festival Namastè Inizio in Piazza San Luca, h 7.15 ()DI BRIGAN ... h 18.30 Praiano Praiano Chambre and Jazz Music Imusiche di Vivaldi, Lee, Hoffmann. Congrega ...È grazie all'amicizia tra due grandi artisti che nasce il progetto musicale I. Un ensamble pronta ad incantare la Costiera nel prossimo appuntamento targato Praiano Chambre and Jazz Music. Lunedì 11 settembre a partire dalle 21.30 la Congrega del Rosario è pronta ad ...

I Fuschi in concerto lunedì 11 a Praiano — Gazzetta di Salerno Gazzetta di Salerno

È grazie all’amicizia tra due grandi artisti che nasce il progetto musicale I Fuschi. Un ensamble pronta ad incantare la Costiera nel prossimo appuntamento t ...Circo Max una Notte di Hit replica concerto di Max Pezzali. Dove rivedere Circo Max Pezzali in tv e in streaming ...