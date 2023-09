I discorsi di Giorgia Meloni sono intrisi di cultura dello stupro

... dal quale fa bene a tenersi lontanaMeloni che non sarà presente all'inaugurazione. "Il ... La stessa politica che vedrà Emiliano e Decaro intervenire all'inaugurazione conpieni di ..."I sistemi politici italiano e americano hanno orientamenti opposti sulla guerra, isulla guerra in Ucraina di Draghi, Meloni e Pd non possono essere uguali a quelli di Biden, ...Meloni ...Con le sue frasi e i suoi, Stefano Bonaccini ha dato un'impronta al PD, diventando uno dei ...venne attaccato da molti suoi compagni di partito per aver espresso elogi alla premier...

Fini innamorato di Meloni: "Ecco perché mi piace Giorgia" CronacaQui

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto il punto sui decreti approvati dal Consiglio dei ministri per contrastare la delinquenza ...Il presidente del Consiglio aveva parlato in maniera chiara a favore delle donne che subiscono violenze sessuali, ma la giornalista del Fatto va ancora all'attacco della premier ...