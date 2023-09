I democratici Usa scoprono che i migranti sono un problema

Leggi su panorama

(Di venerdì 8 settembre 2023)state parole significative quelle pronunciate mercoledì dal sindaco di New York, Eric Adams, sull’immigrazione. “Lasciatemi dire una cosa, newyorkesi. Mai nella mia vita ho avuto unper il quale non vedevo una fine. Non vedo una fine a questo. Non vedo una fine a questo. Questodistruggerà New York City. Distruggerà New York City”, ha detto, per poi aggiungere: “Riceviamo 10.000al mese”. “Avevamo un deficit di 12 miliardi di dollari, ci saranno tagli. Ogni servizio in questa città sarà influenzato. Tutti noi lo saremo”, ha continuato. “Arriverà nei vostri quartieri. Tutti noi ne saremo colpiti. L'ho detto l'anno scorso quando ne avevamo 15.000. Ve lo dico ora con 110.000. Stiamo per perdere la città che abbiamo conosciuto. E siamo tutti in questa situazione insieme”. Insomma, il primo ...