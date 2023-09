Hong Kong | mai così tanta pioggia in un' ora dal 1884 | strade allagate I video

Leggi su panorama

(Di venerdì 8 settembre 2023) La coda del passaggio del tifone Haikui ha creato gravi disagi adcone stazioni. Si tratta di una precipitazione mai vista in passato. L'osservatorio meteo diha infatti segnalato unaoraria di 158,1 millimetri tra le 23 locale e le 24 di giovedì (17-18 in Italia). Non era mai accaduto dal, data di avvio della raccolta dati (tratto da X)