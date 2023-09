“Ho rifiutato” GF 2023 | niente da fare per l’amato attore | “Mio figlio è appena nato”

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 8 settembre 2023) Se c’è chibbe carte false, e chi le ha fatte, pur di entrare a far parte del GFe chi invece non ci pensa proprio e non scende neanche ad intriganti compromessi. Unicona degli anni Novanta, era estremamente tentato ma poi ha detto ‘no’ ad Alfonso Signorini. Nella sua vita è successo ben di meglio. Non sarebbe stato il primo reality al quale avrebbe preso parte. Diversi anni fa partecipò a La fattoria di Barbara D’Urso per poi essere eliminella quarta puntata. Di recente aveva annunciato ai suoi fan in rete la possibilità di entrare al GFe ne pareva felice ma poi un evento gli ha stravolto il quotidiano. GF, l’rifiuta l’offerta: “Sto con mio” Al GF“mi vogliono a tutti ...