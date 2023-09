“Ho evitato l’escalation con la Russia” | la confessione di Elon Musk sulla guerra

(Di venerdì 8 settembre 2023) Un’esclusiva della Cnn ha reso pubblico un dettaglio inedito sul conflitto russo-ucraino, che vede al centro. Il patron di Tesla, confermando le indiscrezioni delle ultime ore, ha ammesso di aver fermato l’attacco dell’Ucraina alla flotta russa nel Mar Nero. La ricostruzione dei fatti è contenuta nella biografia, firmata da Walter Isaacson e in uscita il prossimo 12 settembre. Sin dall’inizio dell’invasione russa, avvenuta nel febbraio 2022, il magnate sudafricano ha messo a disposizione dell’Ucraina la sua rete satellitare Starlink, consentendo a Kiev di mantenere attive le comunicazioni militari e civili. Secondo il libro dell’ex amministratore delegato della Cnn,avrebbe sabotato motu proprio un attacco ucraino alla flotta di Mosca nel Mar Nero, ordinando ai suoi ingegneri ...

