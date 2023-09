Highlights e gol Vis Pesaro-Olbia 0-1 | Serie C 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 settembre 2023) Seconda giornata di campionato per il Girone C diC. Termina 0-1 tra Vis, bottino pieno per i bianchi, seconda sconfitta stagione per i padroni di casa. Dopo un primo tempo a reti inviolate, è Bellodi a dieci dalla fine a mettere la firma su vantaggio e vittoria. Di seguito ilcon gli. SportFace.